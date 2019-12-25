Маск анонсировал тестовый полет прототипа Starship на высоту 18,3 км

SN8 Starship совершил полет на 60 тысяч футов над землей.

Американский предприниматель Илон Маск анонсировал тестовый полет нового прототипа Starship на высоту 18,3 км. Об этом основатель компании SpaceX заявил в собственном Twitter-аккаунте. По словам специалиста, собирать прототип начнут уже на следующей неделе. После этого будет начата подготовка к испытательному взлету.

SN8 Starship со стабилизаторами и носовым обтекателем должен быть готов примерно через неделю. Потом статическое огневое испытание, проверки, статическое огневое испытание, полет на 60 тыс. футов и обратно Илон Маск, основатель Space X

Напомним, что испытания прототипов завершались провалами. В ноябре 2019 года Starship Mk1 взорвался при испытаниях на герметичность в Бока-Чика. Верхняя переборка ракеты взорвалась, в после - вылетела за пределы стартовой площадки.

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