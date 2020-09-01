Маск заявил, что Starship может полететь на орбиту уже в 2021 году

Основатель SpaceX не исключил, что первые полеты корабля завершатся неудачей.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что пилотируемый корабль Starship может полететь на орбиту Земли уже в 2021 году. Об этом миллиардер сообщил в рамках пресс-конференции, посвященной вопросу отправки миссии на Марс. По словам спикера, орбитальный полет аппарата может состояться "вероятно, в следующем году". Илон Маск не исключил, что первые полеты Starship"могут не сработать"

Мы находимся на неизведанной территории Илон Маск, основатель SpaceX

Напомним, что ранее специалистам SpaceX удалось поднять на высоту в 150 метров прототип космического корабля. Испытания состоялись в августе. Предыдущие тесты завершились взрывами. Миссией для Starship должна стать отправка на Марс.

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Видео: Youtube/SpaceX