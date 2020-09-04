SpaceX провела очередные летные испытания прототипа Starship

Корабль поднялся на высоту 45,7 метров, а после плавно опустился.

Американская компания SpaceX провела очередные летные испытания прототипа корабля Starship. Об этом сообщил местный телеканал CNBC. По данным журналистов, запуск состоялся 3 сентября на полигоне около Бока-Чика в штате Техас. Известно, что космическому кораблю модификации SN6 удалось подняться на высоту 45,7 метров. После этого аппарат совершил плавную посадку на асфальт, который находился около стартового ствола.

Напомним, что компания Илона Маска успешно испытывает Starship второй раз за месяц. Прошлый тестовый полет состоялся 5 августа. В мае 2020 года прототип корабля взорвался во время испытаний на полигоне Бока-Чика. Аналогичным результатом завершились тесты в феврале и апреле текущего года, а также ноябре 2019 года. В августе корабль совершил первый успешный полет на высоту в 150 метров.

Маск заявил, что Starship может полететь на орбиту уже в 2021 году.

Видео: YouTube / CNBC Television