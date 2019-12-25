Основатель SpaceX объяснил, в чем будет заключаться сложность отправки миссии на Марс.

Основатель SpaceX Илон Маск определил главную сложность в колонизации Марса. По словам американского предпринимателя, сложнее будет создать базу для постоянного проживания людей, чем достигнуть поверхности красной планеты. Об этом спикер заявил в рамках пресс-конференции, посвященной проблеме полета человека на Марс.

По словам Илона Маска, в данной миссии существует высокая вероятность гибели экипажа, так как создание самодостаточной базы на планете - трудная задача. Однако миллиардер отметил, что рано или поздно SpaceX "доберется" до Марса.

Мы должны создать базу на Марсе, а затем построить город и достигнуть того этапа, когда он будет самодостаточен….Если у нас это получится, то это будет действительно крупным достижением Илон Маск, основатель SpaceX

По словам бизнесмена, для полета на Марс потребуется большое количество людей. Маск добавил, что для них это станет рискованным, но интересным приключением.

Отложенные тесты парашютов для ExoMars-2022 планируют провести в октябре.



