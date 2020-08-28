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Илон Маск заявил, что целью задержанного россиянина Крючкова была Tesla

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Россиянин вместе с сообщниками планировал вымогать деньги у руководства предприятия электромобилей в штате Невада.

Илон Маск заявил, что целью задержанного россиянина Егора Крючкова была Tesla. Об этом американский предприниматель рассказал со ссылкой на материал Teslarati. В нем журналисты отметили, что гражданин РФ готовился к кибератаке на предприятие по производству электромобилей в штате Невада.

Согласно сообщению Минюста США, 27-летний Егор Крючков обвиняется в сговоре с целью совершения киберпреступления. Вместе с сообщниками он якобы пытался подкупить сотрудника известной компании в Неваде. Тот должен был внедрить вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему. После этого преступники смогли бы вымогать у владельцев компании деньги. На данный момент известно, что план хакерам сорвал сотрудник предприятия, который обратился в ФСБ.

Весьма признателен. Это была серьезная атака

Илон Маск, основатель компании Tesla

Посольство России в США прокомментировало арест россиянина Егора Крючкова.

Фото: Вконтакте/Егор Крючков.

Видео: YouTube / Datune


 

Теги: tesla, егор крючков, илон маск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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