Накануне его обвинили в сговоре с целью совершения киберпреступления.

Посольство России в США прокомментировало арест россиянина Егора Крючкова. Дипломаты намерены связаться с подозреваемым. Об этом пишут "РИА Новости".

В посольстве отметили, что задержанный получит всю необходимую помощь. Дипломаты разберутся в случившемся и выявят суть проблемы. Крючков получит необходимое консульско-правовое содействие.

Напомним, что Минюст США сообщил о задержании 27-летнего Егора Крючкова. В США считают, что он пытался подкупить сотрудника компании в Неваде. Тот, по версии следствия, должен был внедрить вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему. После этого, злоумышленники планировали вымогать деньги у организации.

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