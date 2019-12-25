Первое место по загрязненности получил Красноярский край.

Стало известно, в каких регионах России самый загрязненный воздух. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитической службы международной аудиторской консалтинговой сети FinExpertiza.

За прошлый год российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 млн тонн загрязняющих веществ. На каждого человека приходится порядка 155 кг вредных выбросов в год. Вторую строчку в рейтинге получила Кемеровская область – 1830 тыс. тонн. На третьем месте оказался ХМАО – 1343 тыс. тонн. Также в числе лидеров оказались Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область и Краснодарский край.

Москва и Подмосковье покинули топ-10 российских регионов по уровням выбросов, загрязняющих окружающую среду.

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