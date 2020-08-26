Политик опасается, что учебный год начнется с новых штаммов вируса гриппа.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко озвучил главную угрозу в новом учебном году. Об этом сообщает URA.RU.

Онищенко подчеркнул, что дети "относительно нейтрально" переносят коронавирусную инфекцию. Именно поэтому было принято решение начать учебный год с 1 сентября. При этом, грипп, по мнению властей, с высокой вероятностью будет циркулировать, как только на улице начнется похолодание и спад температуры. Онищенко напомнил, что коронавирус никуда не делся. Несмотря на это, пора уже возвращаться к нормальной жизни с соблюдением мер защиты.

Накануне в Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября. Однако Минпросвещения выступил против данной инициативы, заявив, что на данный момент отсутствует угроза вспышки коронавируса.

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