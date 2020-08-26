В документах проставили штамп о запрете на пять лет въезжать на территорию Белоруссии.

В Белоруссии испортили паспорта при высылке российских журналистов. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на МВД России.

Теперь паспорта российских журналистов признаны недействительными. В ведомстве подчеркнули, что существует постановление правительства, запрещающее вносить в паспорт сведения, отметки и записи, которые предусмотрены данным положением. Если же подобные отметки были проставлены, документ считается недействительным. Дело в том, что вина владельца паспорта отсутствует, соответственно, журналисты не понесут административную ответственность.

Напомним, что появилась информация о задержании нескольких российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии. Речь идет о корреспондентах RT и Sputnik Беларусь, трех стрингерах RT, фотокорреспонденте "РИА Новости", журналистах "Медузы" и еще нескольких представителей сми.

Ранее мы сообщили, что в МИД России посчитали оскорбительными обвинения по делу Навального.

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