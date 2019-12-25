В ЦНИИмаш рассказали, что американский электрокар не входит в сферу интересов АСПОС ОКП.

Телескопы "Роскосмоса" не могут увидеть запущенный в космос Tesla Roadster. Об этом в интервью "РИА Новостям" рассказал начальник информационно-аналитического центра ЦНИИмаш Игорь Бакарас. Специалист отметил, что наземные средства контроля космического пространства АСПОС ОКП не способны опознать спортивный автомобиль Илона Маска, который был запущен американской компанией SpaсeX в 2018 году.

Оптические средства, которые в настоящий момент включены в состав АСПОС ОКП, не могут наблюдать космические объекты на таком далеком расстоянии от Земли...Указанный объект не относится к объектам, входящим в сферу интересов АСПОС ОКП Игорь Бакарас, начальник информационно-аналитического центра ЦНИИмаш

Напомним, что американский электрокар Tesla Roadster был запущен с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 6 февраля 2018 года. В космос машину отправила ракета-носитель Falcon Heavy в рамках своего первого старта. На данный момент известно, что транспортное средство вышло на гиперболическую орбиту, а после -стало продвигаться по гелиоцентрической орбите.

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