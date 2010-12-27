Электрокар "Tesla Roadster" облетел вокруг Солнца и отправился к Марсу

Его запустили в открытый космос 7 февраля 2018 года.

В понедельник, 19 августа, электрокар "Tesla Roadster" совершил свой первый оборот вокруг звезды по имени Солнце. За его рулем по-прежнему находится манекен Starman, которые уже в следующем году увидит Марс. Об этом сообщила "Gazeta.spb" с ссылкой на официальный сайт компании "SpaceX".

По прогнозам, через два года после запуска электрокар подберется к Марсу на расстояние 7,5 млн километров. За его перемещениями следит специальная система, установленная на продвинутом автомобиле.

Напомним, что 7 февраля 2018 года американская компания "SpaceX" запустила сверхтяжелую ракету, которая вывела на орбиту личный "Tesla Roadster" Илона Маска.

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Фото: SpaceX / Instagram