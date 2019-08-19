Названы самые крупные должники России

В тройку антилидеров входят Белоруссия, Украина и Венесуэла.

Названы страны, которые задолжали России больше всех. В тройку крупнейших должников РФ входят Белоруссия, Украина и Венесуэла. Об этом сообщает РБК.

Согласно данным белорусского Минфина, Минск задолжал Москве более 7,5 млрд долларов. На втором месте расположилась Украина с долгом около 3,7 млрд долларов. Однако украинские власти признают лишь долг в 610 млн долларов, который образовался в начале 1990-х гг.

На третью строчку антирейтинга попала Венесуэла с долгом в 3,15 млрд долларов. К крупным должникам дальнего зарубежья также относятся Куба, Бангладеш, Кипр, Индия и Йемен.

По информации СМИ, всего насчитывается как минимум 17 стран, суммарно задолжавших России более 27 млрд долларов. При этом внешний долг РФ на 1 августа 2019 года составил 53,8 млрд долларов.

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