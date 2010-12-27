Зеленский остался лишь в одном юридическом лице.

Президент Украины Владимир Зеленский вышел из бизнеса на ближайшие пять лет. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Ранее Зеленский заявил, что после избрания передаст свои доли в бизнес-проектах соратникам. Отметим, что передача дополнена гарантией возврата через пять лет. Согласно информации Единого государственного реестра, бизнес президента Украины "ушел" к первому помощнику главы государства Сергею Шефиру. Также доля в восьми компаниях достались его старшему брату, шеф-редактору и автору "Студии Квартал-95" Борису Шефиру.

Зеленский оставил за собой лишь общественную организацию "Молодежный центр "Лига смеха"".

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для политических беженцев из РФ.

Фото:открытые источники