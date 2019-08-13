Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для политических беженцев из РФ

Владимир Зеленский упростил процедуру получения украинского гражданства для ряда лиц. В частности, речь идет о гражданах РФ, которые подверглись политическим преследованиям на родине. Указ №594/2019 появился на сайте главы государства во вторник, 13 августа.
Для получения гражданства Украины беженцы из России должны предоставить декларацию об отказе от российского гражданства и документ, подтверждающий преследование из-за политических убеждений. Это должна быть справка Министерства иностранных дел Украины, посольства или консульского учреждения Украины.
Также в обновленный перечень попали иностранцы, которые принимали участие в антитеррористической операции или операции объединенных сил на Донбассе.
Ранее Зеленский назвал условие для возобновления диалога с Россией.
Видео: YouTube / Зе!Президент, TheUforiaFilms
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