Представитель компании-разработчика рассказал о задачах системы.

В "Роскосмосе" рассказали о создании системы "Млечный путь". Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на слова начальника информационно-аналитического центра ЦНИИмаш Игоря Бакараса. Специалист объяснил, что российские ученые разрабатывают систему отслеживания опасных комет и астероидов. Проект будет мониторить их сближение с планетой.

Название "Млечный путь" относится к перспективной системе обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве, создание которой планируется не ранее 2030 года Игорь Бакарас, начальник информационно-аналитического центра ЦНИИмаш

Эксперт отметил, что "Млечный путь" обеспечит безопасность российской космической техники. Это необходимо из-за значительного роста засорения околоземной орбиты.

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Видео: YouTube / American Museum of Natural History