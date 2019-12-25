"Роскосмос" рассказал, сколько будет стоить пуск ракеты "Амур"

Цена каждого запуска будет варьироваться от 22 до 35 млн долларов.

"Роскосмос" рассказал, сколько будет стоить пуск новой ракеты-носителя "Амур". Об этом сообщается на сайте государственных закупок. Специалисты уточнили, что старт многоразовой ракеты с метановым двигателем составит от 22 до 35 млн долларов в зависимости от конфигурации. Цена включает в себя стоимость носителя, головного обтекателя, разгонного блока, организации пусковой услуги и адаптация полезной нагрузки.

За 22 млн долларов "Амур" будет запускаться без разгонного блока и с повторным использованием первой ступени. За 30 млн долларов - без разгонного блока и повторного использования ступени, за 35 млн долларов - с разгонным блоком и без повторного использования ступени.

Напомним, что ранее генеральный директор государственной корпорации Дмитрий Рогозин говорил о том, что финансирование начальных этапов разработки "Амура" планируется брать из внебюджетных источников.

На космодроме Восточный построят еще один стартовый стол под метановую ракету.