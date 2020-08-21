С него будет запускаться новая ракета-носитель "Амур".

На космодроме "Восточный" построят еще один стартовый стол под метановую ракету. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на официальный сайт государственных закупок. Специалисты изучили опубликованную на портале тендерную документацию. Заказчиком проекта выступает Роскосмос".

Отметим, что отдельный стартовый стол необходим для запусков новой ракеты "Амур" на сжиженном природном газе с возвращаемой первой ступенью. Он обеспечит госкорпорации до 15 запусков в космос ежегодно. В техническом задании говорится о том, что необходимо также создать технический комплекс для обслуживания самой ракеты-носителя.

Эксперты объяснили, что для работы с космическими аппаратами, которые на орбиту будет выводить ракета "Амур", а также головными частями носителя, будут использоваться уже существующие на космодроме комплексы. Они обслуживают ракеты "Союз-2".

Минфин планирует сократить финансирование "Роскосмоса".

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ