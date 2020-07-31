Минфин планирует сократить финансирование "Роскосмоса"

Министерство финансов России планирует сократить финансирование "Роскосмоса". Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на документ ведомства "Методика расчетов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета".
Сообщается, что с 2021 по 2023 год финансирование госкорпорации может сократится на 60 миллиардов — на 20 миллиардов каждый год.
В рамках этой подпрограммы, по словам источника в космической отрасли, финансируется, в частности, создание новых ракет-носителей и создание передовых космических технологий.
пишут "Ведомости"
Отметим, что строительство второй очереди космодрома "Восточный" увеличится на 5,8 миллиардов в 2021 году. В 2022 году оно сократится на 9,9 миллиардов. В 2023 останется неизменным.
Ранее мы писали, что "Протон-М" со второй попытки отправилась в самый продолжительный полет.
Видео: YT / РоскосмосТВ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все