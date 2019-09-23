Ракета несет на орбиту телекоммуникационные спутники.

Российская ракета-носитель "Протон-М" со второй попытки отправилась в самый продолжительный полет. Трансляция запуска объекта в космос велась на официальном сайте госкорпорации "Роскосмос". Известно, что вместе с ракетой на орбиту с космодрома "Байконур" были запущены телекоммуникационные спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103"

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Позже диктор сообщил, что спутники успешно отделились от ракеты-носителя. Запуск состоялся в резервный день. Старт был перенесен с 30 на 31 июля ради дополнительных проверок узлов и агрегатов. Эксперты уточнили, что ранее при проверках системы были получены замечания в управлении разгонного блока "Бриз-М".

Напомним, что разгонный блок "Бриз-М" со спутниками "Экспресс" отделится от третьей ступени ракеты "Протон-М" в 0:35 по московскому времени. Аппараты будут выведены на целевую орбиту с минимальной высотой в 16,6 тысяч километров и максимальной - в 54,9 тысячи километров."Экспресс-80" должен отделиться от разгонного блока в 18:24, "Экспресс-103" - в 18:41 вечера. Для ракеты "Протон" этот полет стал самым долгим в истории. Его продолжительность достигнет около 18 часов 16 минут.

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Видео: Роскосмос ТВ