Ракета "Протон" с метеоспутником "Электро-Л" стартовала с Байконура

Трансляцию запуска носителя вел "Роскосмос".

Российская ракета-носитель "Протон-М" с метеорологическим спутником "Электро-Л" под четвертым номером стартовала с территории космодрома "Байконур". Прямую трансляцию с места событий вели специалисты государственной корпорации "Роскосмос". Эксперты заметили, что после запуска ракеты разгонный блок с аппаратом ДМ-03 будет выведен на низкую околоземную орбиту спустя 9 минут и 45 секунд. Далее аппарат сможет самостоятельно добраться до геостанционарной орбиты планеты с высотой в 35,8 тысячи километров. Напомним, что речь идет о первом запуске в космическое пространство от России в 2023 году. В текущем месяце запланированы еще два старта. Речь идет о мероприятиях 9 февраля и 20 февраля, когда на ракетах "Союз-2.1а" к Международной космической станции (МКС) будут запущены грузовой корабль "Прогресс МС-22" и пилотируемый "Союз МС-23". Последний полетит на МКС без экипажа. Уже в марте с Байконура пройдёт старт ещё одного "Протона", в ходе которого будет запущен спутник-ретранслятор "Луч-5".

Российский спутник-ретранслятор "Луч-5" запустят в марте.

Фото и видео: YouTube / Роскосмос