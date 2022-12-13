Российский спутник-ретранслятор "Луч-5" запустят в марте

Аппарат отправится в космос при помощи ракеты "Протон-м".

Российский спутник-ретранслятор "Луч-5" будет запущен в космическое пространство в марте при помощи ракеты-носителя "Протон-м". Известно, что аппарат уже доставлен на космодром "Байкнур". Соответствующей информацией поделились представители отечественного космического центра "Южный". Ранее стало известно о том, что ракета была доставлена для миссии еще в 2021 году, так как в том же году планировался ее запуск. Однако старт оказался перенесен на 2022 год, но он так и не состоялся.

На этой неделе он был доставлен на космодром и выгружен в монтажно-испытательном корпусе на площадке 92А-50. Где и будет проходить предстартовые испытания. В марте он отправится в космос на "Протоне" пресс-служба "Южного"

В настоящее время группировка российских спутников-ретрансляторов насчитывает три космических аппарата. Речь идет об устройствах "Луч-5А", "Б" и "В". Данные аппараты обеспечивают стране информационный обмен со стационарными и подвижными объектами, расположенными на поверхности планеты, в космосе и воздушном пространстве Земли.

Путин отметил важность ракетно-космической отрасли.

Фото и видео: YouTube / Космический центр "Южный"