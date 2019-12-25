Пуск будет произведен в 2030 году.

Космический телескоп "Гамма-400" запустят на "Ангаре" с космодрома "Восточный". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал научный руководитель проекта Аркадий Гальпер. Специалист объяснил, что на орбиту Земли будет направлена астрофизическая обсерватория. Она будет наблюдать за гамма-излучениями ао Вселенной.

Раньше предполагалось, что это будет украинская ракета "Зенит". Потом стали обсуждать наш "Протон". Сейчас принято решение, что "Гамма-400" полетит на "Ангаре" Аркадий Гальпер, научный руководитель проекта

Эксперт заметил, что "Гамма-400" выйдет на высокоэллиптическую орбиту, расположенную за пределами радиационного пояса Земли. Ученый напомнил, что после эта орбита превратится в круговую с высотой в 200-300 тысяч километров. Это произойдет из-за влияния нашей планеты и Луны. В апреле 2020 года генеральный директор НПО Лавочкина Владимир Колмыков заявил, что запуск телескопа произойдет не раньше 2030 года.

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