На Восточном состоится пуск "Союза-2.1б" с аппаратом "Метеор-М" и 42 малыми спутниками

Специалисты рассказали о полезной нагрузке ракеты-носителя.

Пуск отечественной ракеты "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-3 и 42 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства произошел с территории космодрома "Восточный". Об этом рассказали представители государственной профильной корпорации. Известно, что старт был дан в 14:34 часа 27 июня по московскому времени. Ракета-носитель выпущена в космическое пространство с комплкса площадки 1C. Спустя девять минут от объекта отделилась третья ступень ракеты.

Напомним, что основной полезной нагрузкой ракеты является гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" №2-3. Данное устройство ученые применяются для анализа природных ресурсов Земли, а также контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве,получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных. Российский путник оснащен бортовым радиолокационным комплексом, работающим базе активной фазированной антенной решетки. При помощи гелиогеофизической аппаратуры будет осуществлен мониторинг Северного морского пути (МСП), а также расширена номенклатуа контролируемых гелиогеофизических параметров. Дополнительно в виде попутной полезной нагрузки на околземную орбиту будут выведены 42 малых космических аппарата. В этом перечне оказался пико-спутник RuVDS, размеры которого составляют 5х5х5 см.

Космонавты завершили продлившийся более шести часов выход в открытый космос.

Фото и видео: Роскосмос