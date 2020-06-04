Космонавты завершили продлившийся более шести часов выход в открытый космос

Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выполнили задачи вне МКС.

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили внекорабельную деятельность в открытом космическом пространстве. Об этом рассказали представители государственной корпорации "Роскосмос". Известно, что в рамках миссии экипаж установил на модуль "Звезда" аппаратуру высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М). Специалисты также демонтировали с внешней поверхности Международной космической станции оборудование для проведения научных экспериментов. Часть аппаратуры они забрали на борт орбитальной станции.

Напомним, что россияне Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос в 17:24 вечера по московскому времени в четверг 22 июня. Космонавты справились с задачами ВКД быстрее, чем планировалось по графику. В общей сложности они провели за пределами МКС 6 часов 23 минуты. Для Сергея Прокопьева данная ВКД стала седьмой в профессиональной карьере, для Дмитрия Петелина - пятой.

Ракета "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-23" стартовала к МКС.

Фото и видео: "Роскосмос"