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Космонавты завершили продлившийся более шести часов выход в открытый космос

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Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выполнили задачи вне МКС.

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили внекорабельную деятельность в открытом космическом пространстве. Об этом рассказали представители государственной корпорации "Роскосмос". Известно, что в рамках миссии экипаж установил на модуль "Звезда" аппаратуру высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М). Специалисты также демонтировали с внешней поверхности Международной космической станции оборудование для проведения научных экспериментов. Часть аппаратуры они забрали на борт орбитальной станции.

Напомним, что россияне Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос в 17:24 вечера по московскому времени в четверг 22 июня. Космонавты справились с задачами ВКД быстрее, чем планировалось по графику. В общей сложности они провели за пределами МКС 6 часов 23 минуты. Для Сергея Прокопьева данная ВКД стала седьмой в профессиональной  карьере, для Дмитрия Петелина - пятой.

Ракета "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-23" стартовала к МКС.

Фото и видео: "Роскосмос"

Теги: дмитрий петелин, космос, мкс, открытый космос, роскосмос, сергей прокопьев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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