Ракета "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-23" стартовала к МКС

После доставки на околоземную орбиту грузовик начнет самостоятельный полет к станции.

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-23" стартовала к Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска велась на сайте "Роскосмоса".

После доставки на околоземную орбиту грузовик начнет самостоятельный полет к станции. Он доставит более 2,5 тонн грузов, в том числе рабочее место для открытого космоса и бауманский наноспутник. На ракету нанесли изображения, посвященные 300-летию Перми и 60-летию полета Валентины Терешковой в космос.

Ранее мы сообщали, что ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС.

Видео: Telegram / СМОТРИ