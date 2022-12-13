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Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС

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Туристы проведут на орбите около двух недель.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, внутри которого находится коммерческий экипаж из четырех человек, стартовала к Международной космической станции (МСК). Прямую трансляцию запуска вела компания SpaceX.

Ракета-носитель стартовала в ночь на 22 мая. Командиром экипажа является экс-астронавт NASA Пегги Уитсон. Вместе с ней на орбиту прибудут предприниматель Джон Шоффнер и двое астронавтов из Саудовской Аравии. Стыковка Crew Dragon с МКС запланирована на утро понедельника. Туристы проведут на орбите около двух недель. Они также будут участвовать в научной работе станции.

Ранее мы сообщали, что США запустят спутники для слежения за гиперзвуковым оружием в 2023 году.

Видео: spacex.com

Теги: crew dragon, falcon 9, международная космическая станция, ракета
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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