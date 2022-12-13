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США запустят спутники для слежения за гиперзвуковым оружием в 2023 году

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Джон Хилл рассказал о сотрудничестве с космическими силами США.

Американские власти в 2023 году запустят на околоземную орбиту спутники, предназначенные для наблюдения за гиперзвуковым оружием. Соответствующее заявление в ходе выступления в Конгрессе США на слушаниях в профильном комитете по делам Вооруженных сил Сената сделал местный директор Агентства по противоракетной обороне, вице-адмирал Джон Хилл. Эксперт пояснил, что его ведомство сотрудничает с космическими силами страны в вопросе созданиям датчика отслеживания  баллистических ракет в космическом пространстве при помощи группировки аппаратов Hypersonic and Ballistic Tracking Space.

В этом году HBTSS начнет работу на орбите для демонстрации уникальных возможностей слежения и наведения на цели при гиперзвуковых запусках. HBTSS будет участвовать в летных испытаниях и в сборе данных о реальных угрозах на протяжении 2024 финансового года.

Джон Хилл, предстдавитель США

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

Теги: гиперзвуковое оружие, джон хилл, космос, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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