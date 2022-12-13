В США заявили, что обсуждали с Украиной возможность внезапного контрнаступления Киева

Кристофер Каволи оценил позицию Украины в региональном конфликте.

Вашингтон обсуждал с киевским режимом возможность украинского внезапного контрнаступления в регионе проведения российскими силами специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на слушаниях в профильном комитете по делам Вооруженных сил при Палате представителей Конгресса США сделал местный верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи. По мнению военачальника, в настоящее время ВСУ занимают выгодную позицию.

У них есть определенные слабости, но я предпочту не говорить об этом публично. <...> Что касается внезапности и тому подобных вещей, разумеется, мы работали над этим с ними. И, разумеется, наступление не будет внезапным, если мы проговорим это вслух Кристофер Каволи, генерал США

Пентагон заявил, что Украина получит вооружения для контрнаступления вовремя.

Пентагон заявил, что Украина получит вооружения для контрнаступления вовремя.

Фото и видео: YouTube / Defense Now