Кристофер Каволи оценил поддержку ВСУ для атаки на Россию.

Украина получит западные вооружения для проведения контрнаступления вовремя. Такое мнение в рамках своего выступления на профильных слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил в Палате представителей Конгресса США заявил местный верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи. Эксперт позитивно ответил на вопрос одного из законодателей о том, успеют ли союзники передать киевскому режиму то оружие, которое необходимо ВСУ для атаки в регионе конфликта.

Да. Мы поговорили с нашими украинскими коллегами о том, сколько материальных средств им понадобится для этого наступления. Я абсолютно уверен в том, что мы доставили материальные средства, которые им нужны, и будем продолжать поставки для поддержания их операций. Кристофер Каволи, генерал США

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Фото и видео: YouTube / Defense Now