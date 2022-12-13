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США заявили, что отслеживают судьбу военного оборудования, которое получает Киев

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Кристофер Каволи рассказал об инвентаризации американской помощи для ВСУ.

Пентагон проводит регулярные инспекции военного оборудования, которое американская сторона отправляет на Украину. Соответствующее заявление в рамках слушаний в профильном комитете Палаты представителей Клнгресса по делам Вооруженных сил сделал местный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи. Эксперт заметил, что ведется инвентаризация "всего", а также организованы дополнительные мониторинги и инспекции. Этими мероприятиями занимаются сотрудники офиса военного атташе в Киеве под управлением генерала Гэррика Гармона.

Мы уверены, что обладаем очень-очень крепким пониманием в отношении того, что поступает Киеву. Во-вторых, за последние несколько месяцев мы внедрили на Украине систему логистического слежения по стандартам НАТО, и они предоставили нам доступ к их сетям, чтобы проводить наблюдение.

Кристофер Каволи, генерал США

Кристофер Каволи напомнил законодателям о том, что комплекс проверок зависит от ситуации, в тех случаях, когда по соображениям безопасности представителям Гармона не удается добраться до места проверки, мониторинг при помощи ручных сканеров осуществляется самими украинцами. Далее они направляют данные со штрих-кодов  подконтрольную США сеть.

Пентагон признал, что Abrams не способны переломить ход боев на Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: военная помощь, всу, генерал, кристофер каволи, палата представителей, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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