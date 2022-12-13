США заявили, что отслеживают судьбу военного оборудования, которое получает Киев

Кристофер Каволи рассказал об инвентаризации американской помощи для ВСУ.

Пентагон проводит регулярные инспекции военного оборудования, которое американская сторона отправляет на Украину. Соответствующее заявление в рамках слушаний в профильном комитете Палаты представителей Клнгресса по делам Вооруженных сил сделал местный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи. Эксперт заметил, что ведется инвентаризация "всего", а также организованы дополнительные мониторинги и инспекции. Этими мероприятиями занимаются сотрудники офиса военного атташе в Киеве под управлением генерала Гэррика Гармона.

Мы уверены, что обладаем очень-очень крепким пониманием в отношении того, что поступает Киеву. Во-вторых, за последние несколько месяцев мы внедрили на Украине систему логистического слежения по стандартам НАТО, и они предоставили нам доступ к их сетям, чтобы проводить наблюдение. Кристофер Каволи, генерал США

Кристофер Каволи напомнил законодателям о том, что комплекс проверок зависит от ситуации, в тех случаях, когда по соображениям безопасности представителям Гармона не удается добраться до места проверки, мониторинг при помощи ручных сканеров осуществляется самими украинцами. Далее они направляют данные со штрих-кодов подконтрольную США сеть.

Пентагон признал, что Abrams не способны переломить ход боев на Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now