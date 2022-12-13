Пентагон признал, что Abrams не способны переломить ход боев на Украине

Марк Милли оценил ситуацию на поле боя после прибытия на Украину американской тяжелой техники.

Американский Генеральный штаб считают танки собственного производства Abrams лучшими на мировой арене. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами по завершению встречи контактной группы министров по обороне на авиабазе "Рамштайн" в Германии сделал начальник Генштаба США Марк Милли. Генерал подчеркнул, что одни только танки не будут способны переломить ситуацию в ходе украинского конфликта. При этом западная техника все же окажет влияние на поле боя.

Я предвзят, но все же я думаю, что танк M1 Abrams — лучший танк в мире… Я действительно думаю, что танк M1 Abrams, когда он будет доставлен, будет значим… Но я хочу также предупредить, что на войне не бывает "серебряной пули". Марк Милли, генерал США

Напомним, что в январе администрация в Вашингтоне пообещала предоставить киевскому режиму 31 усовершенствованный танк M1A2 Abrams. Шеф Пентагона Ллойд Остин публично сообщил о том, что танки начнут прибывать в Германию, где союзники проведут обучение украинских танкистов.

США не знают, был ли "маневр" истребителя России в отношении беспилотника "преднамеренным".

Фото и видео: YouTube / Defense Now