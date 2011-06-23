Строящийся в Чили телескоп может обнаружить признаки инопланетной жизни за одну ночь

Чрезвычайно большой телескоп произведет революцию в нашем представлении о космосе, когда впервые увидит свет в Чили в 2028 году. Фактически, согласно новым моделям, он мог обнаружить признаки инопланетной жизни вокруг нашей ближайшей соседней звездной системы в первую ночь своей работы.

Очень большой телескоп (ELT), который в настоящее время строится на севере Чили, позволит нам лучше рассмотреть Млечный Путь, чем любой другой наземный телескоп. Об этом говорится в статье на сайте Universe Today. Трудно переоценить, насколько революционным он станет. Эффективный диаметр основного зеркала ELT составит 39 метров. Он будет собирать на порядок больше света, чем предыдущие телескопы, и даст нам изображения в 16 раз более чёткие, чем у космического телескопа "Хаббл". Он должен быть введён в эксплуатацию в 2028 году, и результаты могут начать появляться буквально в одночасье, как показывает недавнее исследование.

Одной из самых мощных функций ELT будет получение слабых атмосферных спектров экзопланет. Обычно это делается, когда планета проходит перед своей звездой с нашей точки наблюдения. Небольшой участок звёздного света проходит через атмосферу планеты и достигает нас, и, анализируя спектры поглощения, мы можем определить молекулы, содержащиеся в атмосфере планеты, такие как вода, углекислый газ и кислород. Например, космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) собрал данные о нескольких атмосферах экзопланет.

Но иногда данные о транзитах, которые мы можем собрать, неубедительны. Например, когда JWST искал атмосферы на планетах системы TRAPPIST-1, казалось, что на планетах b и c нет воздуха, но данных недостаточно, чтобы исключить наличие атмосфер. Возможно, там есть тонкие атмосферы с линиями спектра, слишком слабыми для наблюдения JWST. Более чувствительный ELT должен помочь решить этот вопрос.

Что ещё более интересно, так это то, что ELT сможет получать спектры не только экзопланет, которые проходят перед своей звездой, но и экзопланет, которые не проходят перед своей звездой, но отражают звёздный свет. Для того, чтобы определить, насколько мощным будет ELT, в этом новом исследовании смоделировали результаты для нескольких сценариев. Они сосредоточились на планетах, вращающихся вокруг ближайших красных карликовых звёзд, поскольку это наиболее распространённые типы экзопланет, и рассмотрели четыре тестовых случая: неиндустриальную Землю, богатую водой и растениями, способными к фотосинтезу, раннюю архейскую Землю, где жизнь только начинает зарождаться, похожий на Землю мир, где океаны испарились, как на Марсе или Венере, и добиотическую Землю, способную поддерживать жизнь, но лишённую её. Для сравнения команда также рассмотрела планеты размером с Нептун, у которых должна быть значительно более плотная атмосфера.

Идея заключалась в том, чтобы проверить, сможет ли ELT различать разные миры, похожие на Землю, и, что более важно, могут ли данные ввести нас в заблуждение, выдав ложное положительное или отрицательное значение. То есть, будет ли безжизненный мир казаться живым, а живой мир — безжизненным. Основываясь на результатах моделирования, авторы пришли к выводу, что мы сможем проводить чёткие и точные различия между близлежащими звёздными системами. Для ближайшей звезды, Проксимы Центавра, мы могли бы обнаружить жизнь на планете, похожей на Землю, всего за десять часов наблюдений. Для планеты размером с Нептун ELT мог бы получить планетарные спектры примерно за час.

Таким образом, похоже, что если жизнь существует в ближайшей звёздной системе, ELT сможет её обнаружить. Ответ на, возможно, величайший вопрос в истории человечества может быть найден всего за несколько лет.

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Фото: Swinburne Astronomy Productions / ESO