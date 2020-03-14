Место проведения матча КХЛ между СКА и "Амуром" перенесли

СКА сыграет матч с "Амуром" в Хабаровске.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и "Амуром" пройдет не в Санкт-Петербурге, а в Хабаровске. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Изначально встреча должна была состояться 5 января 2026 года на домашней арене СКА. Однако клуб уведомил КХЛ о невозможности провести игру в Петербурге.

Лига рассматривала перенос матча на другую дату в Северной столице, но предложенные варианты нарушали логистику и влекли значительные расходы.

В результате после согласования с командами принято решение перенести встречу на 7 декабря и провести ее в Хабаровске.

Фото: ska.ru