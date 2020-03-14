Место проведения матча КХЛ между СКА и "Амуром" перенесли

Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и "Амуром" пройдет не в Санкт-Петербурге, а в Хабаровске. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Изначально встреча должна была состояться 5 января 2026 года на домашней арене СКА. Однако клуб уведомил КХЛ о невозможности провести игру в Петербурге.
Лига рассматривала перенос матча на другую дату в Северной столице, но предложенные варианты нарушали логистику и влекли значительные расходы.
В результате после согласования с командами принято решение перенести встречу на 7 декабря и провести ее в Хабаровске.
Ранее главный тренер СКА пожаловался на несправедливые решения арбитров.
Фото: ska.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все