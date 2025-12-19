Матч регулярного чемпионата КХЛ состоится в Петербурге 29 января

КХЛ перенесла игру на конец января.

Континентальная хоккейная лига изменила дату проведения матча регулярного чемпионата между командами "Шанхай Дрэгонс" и "Сочи", перенеся встречу с 12 на 29 января. Игра пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Как сообщили в пресс-службе КХЛ, решение о переносе было принято после официального обращения клубов. Матч состоится на площадке в Санкт-Петербурге, где китайский клуб "Шанхай Дрэгонс" проводит свои домашние игры в текущем сезоне.

На данный момент "Шанхай Дрэгонс" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 43 очка в 43 проведенных матчах.

Хоккейный клуб "Сочи" располагается на десятой строчке Западной конференции. В активе команды 32 очка после 41 сыгранной встречи. Перенос матча не повлияет на формат проведения регулярного чемпионата и не требует внесения дополнительных изменений в календарь КХЛ.

Фото: Telegram / Хоккейный клуб СКА