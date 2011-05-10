Главный тренер СКА пожаловался на несправедливые решения арбитров

Судьи КХЛ позволяют соперникам больше, чем СКА.

Главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов заявил, что арбитры КХЛ действуют предвзято при проведении вбрасываний. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, судьи нередко позволяют соперникам больше, чем его команде. Ларионов отметил, что даже при выигранных вбрасываниях арбитры иногда дают повтор, а шайба после контакта с коньком судьи уходит к противнику. Он добавил, что в подобных эпизодах арбитры не всегда занимают правильные позиции на площадке.

Ларионов также подчеркнул, что российским игрокам чаще делают замечания при вбрасываниях, тогда как иностранцам судьи, не владеющие английским языком, позволяют нарушать правила. СКА набрал одно очко в двух первых матчах сезона, уступив "Шанхай Дрэгонс" со счетом 4:7 и "Торпедо" 2:3 в овертайме. Следующая игра команды пройдет 11 сентября против челябинского "Трактора".

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

Фото: Pxhere