КХЛ объяснила недопуск болельщиков Шанхайских Драконов на матч с СКА в Петербурге

Фанатов китайского клуба не пустили на игру СКА из-за непроверенной символики на одежде.

Континентальная хоккейная лига прокомментировала инцидент с недопуском болельщиков китайского клуба "Шанхайские Драконы" на матч против петербургского СКА, который прошел 6 ноября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

По информации КХЛ, сотрудники арены не смогли подтвердить, что одежда и аксессуары с иероглифами, в которых пришли болельщики, относятся к официальной клубной атрибутике. Служба досмотра не имела возможности самостоятельно перевести надписи и убедиться в их допустимости, пояснили в пресс-службе лиги.

Чтобы исключить возможность проноса предметов с запрещенным содержанием, было принято решение временно приостановить допуск этих зрителей. Представители "Шанхайских Драконов" направили СКА письмо с перечнем официальной атрибутики клуба всего за девять минут до начала матча.

Фото: pxhere.