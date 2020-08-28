Китайский зонд "Тяньвэнь-1" преодолел 100 млн км на пути к Марсу

Китайский аппарат летит к красной планете уже 36 дней.

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" преодолел 100 млн километров на пути к Марсу за 36 дней полета. Об этом рассказали местные журналисты из Государственного космического управления КНР.

По данным на 10:08 28 августа (05:08 по московскому времени), первый китайский зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1" преодолел порядка 100 млн км...Все оборудование находится в стабильном состоянии, работа устойчиво продвигается согласно плану сообщение китайских специалистов

Расстояние от зонда до Земли составляет 10,75 млн километров. В документе эксперты подчеркнули, что траектория движения аппарата к красной планете не пролегает по прямой линии, а представляет собой дугу. В связи с этим расстояние до нашей планеты от зонда меньше, чем фактически пройденный путь "Тяньвэнь-1" к Марсу.

Напомним, что китайский зонд "Тяньвэнь-1" запущен 23 июля с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань.

Глава NASA поздравил Китай с запуском зонда на Марс.

Видео: Youtube/SciNews