В ЕКА заявили, что прерванные из-за пандемии коронавируса высотные испытания возобновятся осенью 2020 года.

Отложенные тесты парашютов для ExoMars-2022 планируют провести в октябре. Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказал глава представительства Европейского космического агентства в РФ Рене Пишель. Специалист объяснил, что высотные тесты в США для российско-европейской марсианской посадочной станции были перенесены с марта из-за пандемии коронавруса. Они возобновятся осенью 2020 года.

Это зависит от ситуации с коронавирусом в США и сроков отправки туда наших специалистов для начала подготовки испытаний. По текущему плану, тесты будут готовиться в сентябре с проведением первого из них в начале октября Рене Пишель, глава представительства Европейского космического агентства в РФ

Напомним, что "Роскосмос" и ЕКА объявили о переносе запуска космической посадочной станции ExoMars с 2020 на 2022 год. Изменение даты связано с необходимостью проведения дополнительных испытаний с доработанным оборудованием и новой версией программного обеспечения. В марте должны были состояться высотные тесты парашютов на территории американского полигона в штате Орегон. Они не состоялись, так как специалистам из Европы было запрещено приезжать в страну из-за ограничений по въезду.

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Видео: YT / European Space Agency, ESA