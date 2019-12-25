Российский эксперт прокомментировал перенос даты миссии ExoMars-2020.

В России обвинили Европу в боязни сесть на Марс. Ранее иностранные коллеги объявили о переносе астробиологической миссии ExoMars-2020. Космонавтов направят на Марс только в 2022 году.

Сотрудник Института космических исследований РАН Александр Родин объяснил причину переноса космической миссии. По данным эксперта, полет перенесли не из-за распространения коронавируса. Пандемия коронавируса используется европейцами лишь как предлог. По словам специалиста РАН, на самом деле система посадки станции оказалась неготова к миссии.

Они осознают, что система сырая и что проще отложить запуск, чем идти на огромный риск прокомментировал эксперт

Родин рассказал, что научное оборудование для программы ExoMars полностью готово. Однако из-за переноса дат многие компоненты могут не пережить консервацию. Российские эксперты создавали детали не для длительного хранения на Земле, а для перелета в космосе.

Ранее США позволили России торговать "Союзами".

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