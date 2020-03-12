Это российские ракеты легкого и среднего классов.

США позволили России торговать "Союзами".

Госдеп США разрешил International Launch Services торговать на американском рынке "Союзом-2". Это российские ракеты легкого и среднего классов.

Также власти позволили ILS предлагать услуги по доставке человека в космос на "Союз МС". Это российский пилотируемый космический корабль.

Также ILS, которая является "дочкой" "Роскосмоса", занимается продвижением российских ракет "Протон-М" и семейства носителей "Ангара".

Ранее Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора.

Видео: YouTube / GK Launch Services