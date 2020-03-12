Он более эффективен, чем газообразный водород.

Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора. Об этом заявили физики в научном издании Nuclear Fusion. Ученые доказали эффективность применения реактора ИТЭР с льдом, а не газообразным водородом.

Эффективность процесса термоядерного синтеза зависит от толщины "выхлопного" слоя плазмы. Через него должны проникнуть новые нейтральные атомы. Это сказывается на снижении плотности плазмы и КПД работы реактора. Рабочим приходится контролировать температуру и плотность внутри установок.

Существует несколько подходов к созданию таких реакторов. Более перспективны токамаки и стеллараторы. Они функционируют по схожему принципу. Для этого разогретую плазму (до сверхвысоких температур) удерживают внутри реактора не при помощи физических преград, а используя магнитные поля. Токамаки удерживают материю за счет электрического тока, который проходит через плазму и заставляет ее сжиматься. В стеллараторах раскаленную материю удерживают только магнитные катушки.

Ученые рассчитывают, что проект международного термоядерного реактора будет и дальше развиваться. ИТЭР может стать первой установкой, которая произведет в 10 раз больше энергии, чем потратит на синтез. В работе задействованы ученые из ЕС, США, РФ, КНР и других стран. Строительство ведется на территории Франции.

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Видео: YouTube/iterorganization