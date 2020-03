Бездействие считается нормальным процессом для эволюционной истории человека.

Сидение на корточках оказалось полезным для здоровья. Об этом заявили американские ученые, которые изучают африканские сообщества охотников-собирателей. Сотрудники Университета Южной Калифорнии наблюдали за танзанийцами из племени хадза. Для этого на местное население надевались специальные датчики движения. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Поза, в которой человек отдыхает, влияет на риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Сидячий образ жизни вызывает риски низкой мышечной активности и замедленного мышечного метаболизма. Однако сидеть на корточках или коленях полезнее, чем на стуле или диване

Физиология человека адаптирована к условиям, в которых мы развивались. Если бы бездействие было вредно, эволюция не предоставила бы нам для этого занятия так много времени прокомментировали ученые

Выяснилось, что в племени хадза люди не так много времени проводят активно. Это период занимает у них чуть больше часа в сутки. В три раза больше рекомендованного Министерством здравоохранения США времени они отдыхают. Напомним, что врачи одобряют отдых не более 22 минут. Образ жизни африканского народа примерно совпадает с тем, как жили предки. Для них оказался характерен высокий уровень бездействия.

