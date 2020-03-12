Находка заставила ученых изменить мнение об эволюции древних птиц.

В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории. Уникальное открытие принадлежит американским ученым-палеонтологам. Сотрудник Ларс Щмитц из Колледжа Скриппса в Калифорнии нашел в бирманском январе окаменелость мезозойского периода. Приблизительно обнаруженный образец относится к периоду в 99 млн лет назад. Результаты работы опубликованы в научном издании Nature.

В застывшей смоле сохранился череп птицеобразного древнего существа. Его размеры не превышают размер современного колибри. Исследователи считают, что череп принадлежал взрослой особи, ей дали название Oculudentavis khaungraae

Находка заставляет по-новому взглянуть на эволюцию динозавров и происхождение птиц. Окаменелость говорит о том, что птицы обособились очень рано. Они эволюционировали не путем уменьшения размеров, а более сложным способом.

Ранее ученые нашли объяснение гибели динозавров.

Фото: Xing Lida

Видео: YouTube/nature video