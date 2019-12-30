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Ученые нашли объяснение гибели динозавров

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Исследователи отметили, что могли допустить ошибки

Ученым из Йельского университета установили точную причину вымирания динозавров. Об этом сообщает портал Phys.org.

Исследователи выясняли, что  извержение вулканов в районе, где обитали динозавры, произошло на 66 миллионов лет раньше их вымирания. Вредные выбросы в атмосферу были не настолько сильные, чтобы привести к полному уничтожению всех особей. 

Ученые предполагают, что  динозавры погибли из-за падения гигантского метеорита на Землю. В результате этого на планете начались массовые лесные пожары. Это привело к тому, что сажа полностью закрыла солнечный свет и температура воздуха стала отрицательной. Это и стало причиной вымирания динозавров.

При этом исследователи отметили, что могли допустить ошибки в ходе изучения вопроса и готовы взять во внимание доказательства  гипотез других ученых.

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Теги: динозавры
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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