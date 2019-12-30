Синоптики предупредили о резком похолодании в центре России

Температура воздуха опустится до минус 8 градусов.

Синоптики предупредили жителей северо-западных регионов РФ о резком похолодании на следующей неделе. Об этом пишет "РГ", ссылаясь на данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозу с 23 по 26 января температура воздуху опустится до минус 1-6 градусов, также ожидается небольшой снег. Позднее показатели градусники опустятся до минус 8.

Вместе с тем неделя начнется с весенней погоды. В понедельник, 20 января, в столичном регионе ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов.

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