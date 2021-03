SpaceX осуществила запуск ракеты со спутниками Starlink

В космос отравились еще 60 микроспутников компании.

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты со 60 спутниками Starlink. Трансляцию мероприятия вели представители оператора запуска. Известно, что космические аппараты были запущены на околоземную орбиту с платформы на мысе Канаверал в штате Флорида в 03:24 по местному времени (11:24 часов по московскому времени). Они доставлены в космос при помощи ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Трансляцию ведут на сайте компании.

Напомним, что первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при семи запусках. Компания SpaceX намерена в очередной раз вернуть этот элемент на Землю. Ожидается, что часть Falcon 9 плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You в акватории Атлантического океана.

Напомним, что изначально старт ракеты был запланирован на 28 февраля. Его пришлось отменить за полторы минуты до запуска. Позже его переносили несколько раз.

Прототип Starship взорвался после посадки в Техасе.

Видео: SpaceX