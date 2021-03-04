Прототип Starship взорвался после посадки в Техасе

Корабль успешно приземлился, но после заполыхал.

Прототип Starship взорвался после посадки в американском штате Техас. Видеозапись момента опубликована на YouTube-канале. Известно, что специалистам компании SpaceX изначально удалось вертикально посадить корабль, разрабатываемый для совершения миссий на Марс. Однако через несколько минут он взорвался.

Напомним, что Starship SN10 стартовал в районе Бока-Чика в 18:15 по времени восточного побережья США (02:15 по московскому времени). Оператор поднял прототип на высоту в 10 километров, а затем опустил на площадку около стартового комплекса. Летные испытания продолжались 6 минут 29 секунд. На зафиксированных кадрах видно, что корпус прототипа пострадал от пламени.

Ведущий прямой трансляции Джон Инспракер заявил зрителям, что Starship "удалось плавно посадить на площадку". Он отметил, что основной задачей для компании был сбор информации о контроле за космическим кораблем.

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Видео: SpaceX, NASA