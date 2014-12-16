Юсаку Маэдзава рассказал о том, кто сможет отправиться с ним в бесплатный космический полет.

Японский миллиардер объявил набор участников для полета вокруг Луны. Об этом в социальных сетях заявил основатель компании одежды ZOZOTOWN Юсаку Маэдзава. Бизнесмен рассказал, что запускает конкурс, в котором победителями станут восемь человек. Спикер отметил, что желающие отправиться с ним к естественному спутнику Земли полетят на корабле Starship SpaceX в 2023 году. Предприниматель хочет взять на себя все расходы, связанные с полетом.

Известно, что заявки соискатели должны подать до 14 марта. Прием завершится в 23:59 по местному времени (в 17:59 по московскому времени). Претенденты на место должны объяснить бизнесмену, почему именно им следует оказаться в космосе, а также какое влияние этот полет окажется в дальнейшем на их деятельность, послужить на пользу человечества.

До Луны три дня полета, обернуться вокруг ее обратной стороны и вернуться обратно – еще три дня. Билеты куплены. Корабль полностью в нашем распоряжении. Это должно быть отличное путешествие! Юсаку Маэдзава, японский миллиардер

Напомним, что ранее бизнесмен заявлял, что планирует взять с собой в космический полет представителей творческих профессий – режиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды.

Рогозин рассказал о пусковой программе космодрома Восточный в 2021 году.

Видео: Youtube/Yusaku Maezawa【MZ】