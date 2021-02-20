Рогозин доложил Путину о перспективах российской лунной программы

В Кремле прошла встреча главы "Роскосмоса" и президента России.

Дмитрий Рогозин доложил Владимиру Путину о перспективах российской лунной программы. Трансляция встречи генерального директора "Роскосмоса" и президента России велась на YouTube-платформе телеканала "Россия-24". Мероприятие состоялось в Кремле.

У нас запланированы очень важные пуски, как, скажем, впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре с Восточного улетит "Луна-25", первый посадочный аппарат. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Дальше специалисты будут заниматься исследованием естественного спутника земли при помощи автоматов, пилотируемой миссии. "Луна-25" станет первой в истории современной РФ станцией, которая отправится к Луне. Предыдущий аппарат ("Луна-24" был запущен еще во времена СССР в 1976 году).

Напомним, что старт "Луны-25" намечен на 1 октября 2021 года.Аппарат будет доставлен в космос при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Спустя 10 суток космический аппарат совершит посадку на южном полюсе естественного спутника Земли.

Спутник "Арктика-М" запустят с космодрома Байконур 28 февраля.

Видео: YT / Россия 24