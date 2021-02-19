Об этом рассказали в НПО имени Лавочкина.

Российский спутник"Арктика-М" запустят с космодрома Байконур 28 февраля. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил заместитель генерального конструктора научно-производственного объединения имени Лавочкина Иван Москатиньев. Чиновник отвечает в НПО за вопросы общего проектирования.

Запуск "Арктики-М" по плану 28 февраля Иван Москатиньев, представитель НПО имени Лавочкина

Космический аппарат будет выведен на высокоэллиптическую орбиту при помощи ракеты-носителя "Союз-2", а также разгонного блока "Фрегат". Ранее Дмитрий Рогозин сообщал журналистам о том, что первый спутник системы будет запущен в космос в феврале 2021 года. "Роскосмос" договорился с представителями Росгидромета об анализе возможности того, что первые два спутника "не станут одиночками". "Арктика-М" необходима для получения обзорных снимков Северной полярной области. Фотографии будут делаться не реже, чем каждые 15-30 минут.

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Видео: YT / Россия 24